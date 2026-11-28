彰化縣再爆現金賄選，彰化地檢署昨一口氣通知三鄉鎮50多名選民，到庭說明有沒有收到賄選，連同前天楊姓縣議員候選人賄選的運鈔車巫姓司機，彰檢聲押賄選案重要關鍵人員，彰化地方法院裁定2人羈押、2人交保。

彰檢今表示，楊姓縣議員候選人和其父涉現金買票，被警調攔截載有561萬多元賄款的運鈔車，昨聲押楊姓父子、陳姓會計獲准，檢察官今訊問巫姓運鈔車司機，認涉犯公職人員選舉罷免法第 99 條第 1 項之投票行賄罪嫌重大，有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，有羈押之原因及必要，向彰化地方法院聲請羈押禁見，獲法院裁定准押。

某王姓村長候選人的陳姓樁腳，今年11月間以每票現金2千元賄選，經檢察官指揮北斗警分局、彰化縣刑警大隊第一隊及第三隊、移民署台中市專勤隊和彰化縣調查站調查官，本月11月27日通知15名選民到庭查證是否收到賄款，並前往陳姓樁腳住所執行搜索，檢察官訊問陳男後認涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪嫌重大，有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，有羈押之原因及必要，向彰化地方法院聲請羈押禁見獲准，其餘選民均請回。

另一張姓村長候選人的蔡姓樁腳，今年11月間以香腸、茶葉禮盒和每票3千元賄選，檢察官指揮芳苑警分局和彰化縣刑警大隊偵一隊、偵二隊、科偵隊、彰化縣調查站調查官，本月27日通知16名選民到庭查證是否收到賄款，部分選民繳回賄款共3萬8千元，另前往被告蔡姓樁腳的住所等5個地點執行搜索，檢察官訊問蔡男後認涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪嫌重大，有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，向彰化地方法院聲請羈押禁見，法院裁定交保5萬元並限制住居，其餘選民則請回。

彰化市一名賴姓里長候選人今年11月間，以每票現金1千元賄選，檢察官指揮彰化警分局及彰化縣調查站調查官27日通知17名選民到庭查證是否收到賄款，並前往賴姓候選人的住所執行搜索，經檢察官訊問後認賴男涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪嫌重大，有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，向彰化地方法院聲請羈押禁見，法院裁定交保10萬元，其餘選民均請回。