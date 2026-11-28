今天投票日，馬祖選舉查賄行動再有重大進展！連江地檢署接獲情資，指連江縣北竿鄉某村疑有幽靈人口介入選舉，涉嫌透過虛偽遷徙戶籍取得投票權，藉此影響特定候選人選舉結果。檢方蒐證後，昨發動第五波搜索行動，兵分多路前往北竿及台灣本島搜索，並約談包括村長候選人在內共22名涉嫌人到案說明，經漏夜偵訊，其中5人分別以新台幣2萬元或3萬元交保，其餘人則請回或限制住居。

連江地檢署表示，日前接獲情資，指北竿鄉某村疑有幽靈人口介入選舉情事，檢方隨即展開調查蒐證，檢察長劉俊杰、主任檢察官賴穎穎於昨日指揮連江縣警察局、刑事警察局智慧財產權偵查大隊及法務部調查局馬祖調查站組成專案小組，並協請海巡署艦隊分署第十海巡隊出動艦艇支援，跨海前往北竿及台灣本島同步搜索，展開第五波查緝行動。

這次行動共約談22名涉嫌人到案，其中包括某村村長候選人，經主任檢察官賴穎穎及進駐馬祖的檢察官廖志祥、凌于琇、林柏成、陳怡均漏夜複訊後，認定相關人員涉嫌違反《公職人員選舉罷免法》第98條之1第1項及第3項，涉犯意圖使特定候選人當選，而以虛偽遷徙戶籍方式取得投票權之罪嫌。

檢方複訊後，諭知其中5名嫌疑人分別以2萬元或3萬元交保，其餘人則分別請回或限制住居；全案後續仍將持續調查相關戶籍遷徙、投票權取得及是否涉及特定候選人等情節，以釐清有無進一步違法事證。