高雄某分局警備隊邱姓警員不滿單位排班規定，認為貼班導致他身心受創，告謝姓隊長求償9萬6000元，還另告副隊長排班時「一早一中」，同樣求償9萬6000元，但法官認定當時警備隊人力吃緊、排班合規且曾配合就醫改班，兩案均判處邱員敗訴。

判決指出，邱男的林姓同事前年前往西藏旅遊，當時其他同仁都建議他考量身體狀況，但林姓同事仍照計畫出國，結果回台後因高山症需長期住院，又因其他病症，自去年3月起陸續向單位申請病假與延長病假。

林姓同事因病長期請假，業務由邱姓員警接手，邱男質疑隊上警力不足，謝姓隊長卻准林姓同事假單，事後業務都轉到他身上，原本他一周早班、一周中班，卻被主管調整成「花式輪班」。

邱男主張，去年3月26日與27日的班表，兩班僅間隔10小時，違反勤務至少應有連續11小時休息的規定，影響他的生理時鐘，向隊長提告求償9萬6千元，但法官認為排班違規僅偶發一次，難認與身心受損有因果關係，判邱員敗訴。

邱男告隊長敗訴後，又另向副隊長提告，主張副隊長已「一早一中」、「固定中班」、「差假准駁」及「補休控制」害他休息不足，侵害工作權與就醫權，提告求償9萬6千元。

高雄地方法院簡易庭審理時，副隊長辯稱，邱員原本單週早班、雙週中班輪值，因單位人力不足，考量每位人員勤務勞逸，及擔服深夜勤務同仁身心體力負荷狀況後，才調整原告班表。

法官審酌，警察人員勤務排班得視實際需要或特殊情形調整，且當時人力不足，修改後仍符合每日連續8小時睡眠最低保障，邱男曾表示同意相關班表調整，就醫改班也多是配合診療需求或准假辦理，判邱男敗訴。