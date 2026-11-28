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承租車位遭霸停 租客2車前後夾擊反制 挨告強制罪無罪確定
苗栗縣黃姓承租人不滿他人將車停在私人土地影響進出，2025年7月間開2輛車前後緊貼包夾，導致對方無法駛離，遭檢方依強制罪起訴。一審判無罪，檢方不服上訴，台中高分院近日審結，認定黃姓承租人僅是行使合法停車權，並維持現狀等警方處理，駁回上訴，全案無罪確定。
判決指出，告訴人於2025年7月22日晚間，將汽車停放在苗栗縣某私人土地停車格旁，影響承租該處的黃姓承租人車輛進出。隔日上午8時30分許，黃姓承租人分別將2輛小客車緊鄰告訴人車輛前後停放。
告訴人上午9時40分許準備開車離去時發現遭包夾動彈不得，要求移車遭拒便報警，檢方偵結依強制罪起訴。黃姓承租人否認犯行，辯稱2輛車分別停在自己承租與向隔壁店家借用的合法車位，警方通知後便立刻移車。
苗栗地院審理認為，黃姓承租人停車時，告訴人並不在場，無從當下感受強暴或脅迫；勘驗現場錄影也顯示，告訴人揚言不移車就報警時，黃姓承租人僅回覆同意報警，過程並無威脅舉動。
此外，經國土測繪確認該處屬私人土地，現場更設有「非住戶及消費客戶停車1小時收費1000元」告示牌，告訴人本就無權停車，黃姓承租人行使自身合法車位使用權並無犯意，判決無罪。
檢方不服上訴，指出黃姓承租人案發當日曾在通訊群組貼出告訴人車輛照片，並留言「真是欠人....」，顯見是故意緊貼阻擋離去。
台中高分院審理指出，告訴人無權停放私人土地在先，已妨礙合法車位使用。就算黃姓承租人有意阻擋，但他停在合法格位內，未碰撞車輛也未出言威脅，阻擋時間短暫，尚未逾越社會相當性，不具強制罪的實質違法性。
法官認為，他同意報警並配合警方到場後移車，目的是維持現狀等待公權力處理停車糾紛，駁回上訴，全案無罪確定。
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