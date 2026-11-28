周姓保母收託照顧女嬰1小時後，發現女嬰有異狀送醫，手術後因有腦傷，導致四肢及軀幹肌肉無力，檢方起訴涉犯過失致重傷罪。法官審理後，指因無法確認女嬰受傷時間，也無周女違反照顧義務過失行為證據，判決無罪。

檢察官起訴周姓保母從2024年8月1日起，受雇在住處照顧女嬰，時間是周一至周五上午7時至下午6時。女嬰同年8月15日上午9時57分送醫，周女在此前3日內照護女嬰時，涉嫌疏於注意，導致女嬰右側頭部受到撞擊，造成右側硬腦膜下出血合併右側顱骨骨折與皮下組織腫脹、左眼視網膜出血、右眼玻璃體出血傷害。

女嬰經送醫院急救，接受手術治療後仍有腦傷，導致四肢及軀幹肌肉無力，目前無法自行翻身及坐起，嚴重減損一肢以上機能，涉犯刑法過失致重傷罪嫌。

基隆地方法院法官審理時，周女辯稱受託照顧期間，沒有讓女嬰撞到頭部。她是日間照顧，女嬰每天都會回家洗澡，女嬰的父母及醫院不曾發現有外傷。

周女的律師辯護指出，周女是日間托育保母，其他時間由父母或委託其他親友照顧。台大醫院函覆無法就特定傷勢確切造成時間，無證據可證周女有過失致女嬰重傷害，不能僅因為發病是在送托期間，就認為是周女所為。

法官指出，從台大醫院歷次函覆內容，可知認定女嬰傷勢肇因右側腦部的一次劇烈撞擊，發生後常見反應可能包含大哭、碰撞處外觀紅、痛、腫脹、意識不清、痙攣等，食慾和精神也可能發生變化。

台大醫院稱因撞擊的力道、出血的速度等因素，受傷到出現症狀的時間差距很大，推斷本案發生撞擊時間是送醫日前3日內。周女為日間托育保母，並非全天照顧女嬰，自難斷定遭到撞擊發生在周女照顧期間，也有其他供述證據可證明女嬰在周女照顧期間，有任何重大撞擊外傷。

法官說，送醫當天上午7時13分，女嬰由父親騎機車送至周女住處，8時12分周女報案送醫，當天女嬰僅在周女住處停留約1小時。當天周女的丈夫、兒子也在家，並非一人長時間托育，恐有注意力分散情形。周女收托後察覺女嬰有異隨即送醫，難認有任何延遲。

法官認為，女嬰確有受傷，但無法確定造成傷勢的具體時間，也無資料顯示女嬰受傷後，立即或約幾小時內哭鬧、嗜睡、躁動等異狀，不能以收托時女嬰無異狀，就推論受傷原因發生在收托後。

法官說，女嬰受到重傷實屬憾事，但依檢察官提出的證據，尚不足認定女嬰受傷具體原因，亦無法證明周女有違反照顧義務過失行為，依刑事訴訟法無罪推定原則、證據裁判主義，判決周女無罪。全案可上訴。