彰化市某當舖許姓負責人與黃姓店長，夥同旗下幹部及業務放款牟取重利，每萬元月收750元，部分業務更涉暴力討債。一審依加重重利未遂等罪，判25人有罪，許姓負責人判刑3年2月、黃姓店長2年10月。案經上訴，台中高分院近日撤銷23人部分重利罪改判無罪，許、黃兩人刑期大減為1年2月與1年1月，均得易科罰金。

判決指出，許姓負責人掌管當舖財務與放款核准，黃姓店長負責業務與鑑價，旗下分設多組業務招攬急需用錢的民眾。自2017年7月至2020年2月間，當舖針對急迫借款人放款，每借1萬元每月收取750元並預扣首期利息，多數「免留車」卻巧立名目按月加收5%倉棧費，變相收取年息高達90%的重利。

除了放重利，旗下謝姓業務催討利息時，竟在借款人住處大門玻璃寫字警告，更恫稱「下次就把你押上車」；李姓、林姓業務上門討債時，當著借款人面致電主管揚言「叫外面的人來讓你們斷手斷腳」。謝男另夥同蔡姓業務與何姓男子，當街強拉欠債男子下車毆打並押上車。

彰化地院審理時，許等人辯稱每萬元月收750元包含250元利息與500元倉棧費，否認犯行。

法官查出，當舖未留置車輛依法不得收倉棧費，甚至在員工守則中教導業務在借款審核表內定勾選「非走投無路」以規避刑責。

一審認定，55名借款人處於急迫狀態，判處許姓負責人應執行3年2月、黃姓店長2年10月，其餘23名員工及共犯分判3月至1年6月不等，均得易科罰金。

案經上訴，台中高分院近日宣判，就許、黃等23人被訴對部分借款人犯重利罪部分，撤銷改判無罪，其餘上訴駁回。

二審重新定應執行刑，許姓負責人改判1年2月、黃姓店長1年1月，謝姓業務10月、黃姓組長8月、李姓業務7月、蘇姓組長與魏姓業務各6月、黃姓會計與王姓業務各4月，均得易科罰金。全案部分確定、部分仍可上訴。