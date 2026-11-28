今天是九合一地方選舉投票日，嘉義地檢署昨天選前之夜再查獲3起現金買票案，涉及嘉義市議員、朴子市民代表及六腳鄉村長選舉，3案均涉嫌以每票1000元代價買票，其中還有人以「走路費」名義行賄。檢察官訊問後，向嘉義地院聲請羈押禁見4名樁腳，另1名涉案女子以2萬元交保。嘉檢表示，無論賄選層級高低、金額多寡，一律從速從嚴追查到底。

檢察官張建強指揮嘉義縣調查站、嘉義市刑警大隊，偵辦嘉義市第一選區某議員候選人樁腳涉嫌買票案。71歲林姓男子涉嫌於今年8、9月間，透過吳姓女子詢問鄰里具有投票權的人數，以每票1000元代價，直接交付全戶賄款或透過吳女轉交，10月間再發送候選人競選宣傳品，要求選民投票支持特定候選人。檢察官訊問後聲押林男，吳女以2萬元交保。

檢察官邱亦麟指揮嘉義縣調查站、朴子警分局偵辦朴子市第二選區某市民代表候選人樁腳涉嫌買票案。74歲陳侯姓女子涉嫌於本月24日將賄選資金交給當地某便利商店47歲黃姓男子，黃男當晚即將部分賄款交給店內李姓女員工及陳姓女子，以每票1000元代價，要求兩人全戶投票支持特定候選人。檢方認定兩人分別涉嫌提供資金及交付賄款，均聲請羈押禁見。

另檢察官林鈺容指揮嘉義市刑警大隊、第一分局及嘉義縣朴子警分局，查出65歲黃姓女子涉嫌於本月17日前往六腳鄉選民住處拜票，以每票1000元「走路費」名義，期約或交付賄款，尋求選民支持某村長候選人，檢察官訊問後聲請羈押禁見。

嘉檢表示，查賄團隊持續與警、調、移民及廉政等機關保持密切聯繫，秉持「有聞必查、有據必辦」原則，全力杜絕金錢、暴力及各種不法手段介入選舉。