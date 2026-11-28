新北市淡水區上午8時8分有1名87歲張姓老翁，前往設在中華基督教長老會信友堂-關渡自強分堂的「第46號投開票所」，不但攜帶未關機的行動電話進入，不巧竟然在圈票處蓋章的時候響起，他還順勢接聽來電。

選監人員發現立刻上前制止，告知行為違反公職人員選舉罷免法第65條第3項規定，除執行公務外，任何人不得攜帶行動電話或具攝影功能的器材進入投票所。後續抄登資料記錄移交新北市選舉委員會裁處，將可處3萬元以上30萬元以下罰鍰。