苗栗地檢署強力查察賄選，檢察官今天凌晨以涉嫌重大，有串證之虞，3案聲請羈押禁見4名樁腳，檢方強調查賄任務不在投票日結束告終，民眾若發現疑似賄選情事，請果斷迅速檢舉，可洽檢舉專線0800-024099撥通後按4，辦案團隊絕對確保檢舉人身分之保密，並積極嚴正查緝。

苗栗地檢署檢察官馮美珊指揮大湖警察分局，偵辦桂姓樁腳涉嫌為楊姓縣議員候選人、林姓鄉民代表候選人現金賄選案，昨天搜索1處，傳喚、通知相關人6人到案說明，檢察官訊問後，認桂姓被樁腳涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌重大，且有事實足認有勾串共犯及證人之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見，其餘則請回。

此外，檢察官𨶒新羽指揮刑警大隊，偵辦董姓樁腳等2人涉嫌為王姓鎮民代表候選人現金賄選，昨天搜索1處，拘提、傳喚、通知相關人5人到案說明，檢察官於訊問後，認2名樁腳犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯及證人之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見，其餘則限制住居、請回。

檢察官陳信甫指揮竹南警察分局，偵辦張姓樁腳涉嫌為後龍鎮陳姓里長候選人現金賄選，昨天傳喚、通知該樁腳及選民到案說明，檢察官於訊問後，認張犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯及證人之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見，其餘請回。