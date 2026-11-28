陳姓及黃姓男子5年前以進口玩具夾藏2.7公斤K他命，自西班牙國際航空快遞包裹郵寄至台灣而被查獲，陳因逃匿而遭通緝，直至今年9月間自澳洲返台，在機場為警緝獲，遭台南法院羈押迄今，他坦承運輸毒品罪嫌，台南地院認陳共同犯運輸第三級毒品罪判刑3年，且裁定延押2月。

檢方起訴，黃因在遊戲網站上聽聞代號「L」成年人稱得以運輸愷他命入境牟利，竟與陳2021年7月間，在台南市某檳榔攤，商討於進口玩具夾藏K他命方式郵寄至台灣。

2人謀議後，輾轉聯繫境外人士將2.7公斤K他命藏置在玩具中，並打包成包裹，於同年月19日自西班牙寄出，同年月28日運抵台灣。經關務署台北關發現郵包內裝玩具夾藏毒品，通報司法警察追查。

市調處及五分局專案人員會同快遞人員，8月5日前往收件地址，陳接獲收件通知後，與黃聯繫後即駕車前往取件，黃另駕車至附近巡看把風，陳簽領郵包後，經警以現行犯逮捕，查扣包裹及手機，並循線查獲黃。

黃犯運輸第三級毒品罪判刑5年，上訴遭駁回，再上訴最高法院中。然而，陳於台南地院行準備程序後，即因逃匿拒未到案審理，經2022年5月發布通緝，直至今年9月在機場為警緝獲，在押中。

陳坦承犯行，陳及辯護人表示，他因家境不佳且負債，為求快速賺取金錢，所以於本案準備程序後赴澳洲工作，同時，請求法官給予緩刑機會。

台南地院合議庭審酌，陳正值青年，明知毒品對人體健康戕害甚鉅，為牟取利益，無視國家杜絕毒品犯罪禁令，運輸及走私K他命進入國境內，對社會秩序危害亟高，雖幸於入境後經查緝而未流入市面，但對社會治安不無潛在性危險，所為實屬可責。

同時，衡酌陳就本件犯行在共犯間分工、坦承犯行犯罪後態度、走私輸入K他命數量甚多，及緝獲前在澳洲從事清潔工等一切情狀，依法量處其刑。

此外，合議庭認為，陳於2022年3月間準備程序中，有辯護人陪同開庭，明知本案尚未審結，後續仍須到庭接受審理，他與家人並未斷聯，卻於法院寄送審理期日傳票至其戶籍址時，未曾有任何詢問改定開庭期日或陳報請假等行為，反而逕自出國，經通緝多年後方到案，更可見他逃避審理及徒刑執行心態，後續逃亡可能性不低，因此裁定自12月8日起延長羈押2月。

相隔5年，陳男自澳洲返台後在機場被逮，坦承運輸毒品罪嫌，台南地院認他共同犯運輸第三級毒品罪判刑3年，且裁定延押2月。聯合報系資料照

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