屏東地檢署偵辦選舉賭盤，查獲組頭蔡男、周男等兩人，涉從今年10月起，以台北市長、台南市長、高雄市長、屏東縣長選舉結果為標經營選舉賭盤，檢方日前羈押組頭蔡男，持續溯源27日晚間向法院聲押禁見大組頭周男獲准。

屏東地檢署檢察官楊家將指揮刑事局偵查第八大隊、東港警分局、高雄市新興警分局、苓雅警分局偵辦，協調海巡署艦隊分署第五海巡隊在海上機動支援接駁琉球鄉至本島交通，本月18日鎖定組頭蔡男、劉男及洪男，拘提2人，搜索9處，傳訊賭客及相關證人9人，取得具體事證，同日聲押組頭蔡男獲准。劉男及洪男檢方各以30萬元、5萬元交保。

檢警調查，組頭蔡男與上游周男共同經營選舉賭盤，周男是上游大組頭，以台北市長、台南市長、高雄市長、屏東縣長選舉結果為標的，負責開立盤口、決定收注額度，對接更上游組頭，蔡男擔任下線小組頭。

檢警調查，均以周男決定賭盤，對外向不特定多數賭客招攬簽注、收取賭資，蔡男、周男在每筆簽注金額抽取5％作水錢，訂出賠率，待選舉結果揭曉再賠付。

檢方調查，蔣姓賭客、蕭姓賭客等人，今年11月間分別下注簽賭。檢警溯源，今27日再度發動執行，搜索5處，拘提周男到案。檢訊後，認定周男犯公職人員選舉罷免法第103條之1第4項意圖營利，以公職人員選舉結果為標而供給賭博場所及聚眾賭博罪嫌，犯嫌重大，有逃亡事實及串證之虞，有羈押原因及必要，今27日晚間向法院聲請羈押禁見獲准，全案擴大偵查。

屏檢強調，民主基石不容操弄，切勿涉入選舉賭盤，參與下注或經營賭盤不僅嚴重扭曲選舉公正，更已觸法面臨刑責，且多數賭盤暗藏詐騙陷阱，請用理性選票決定未來，向不法賭博說不，守護乾淨公平民主環境。若發現任何選舉賭盤、妨害選舉及賄選情事，請立即撥打檢舉專線：0800-024-099按4。檢舉身分絕對保密，並享有高額檢舉獎金。