嘉義地檢署選前查賄再有新進展。嘉義縣竹崎鄉第三選區某現任鄉民代表的72歲連姓妻子，涉嫌為助丈夫順利連任，分別於今年中秋節前後及11月間，以每票2000元向選民買票。檢察官今天訊問連女及相關選民共10人後，認連女涉犯投票行賄罪嫌重大，下午5時30分向嘉義地院聲請羈押禁見。

檢察官徐鈺婷指揮調查局嘉義市調查站及嘉義縣警察局竹崎分局共同偵辦，通知連姓女子及9名相關選民到案說明。

檢方查出，連女為竹崎鄉第三選區某現任鄉民代表的配偶，涉嫌為助丈夫順利連任，早在今年9月中秋節前後即展開現金買票，11月間再以每票2000元向選民行求及交付賄款，請託選民投票支持其丈夫。

檢察官訊問後，認連女涉嫌違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，且有羈押原因及必要性，今天傍晚向嘉義地院聲請羈押禁見。