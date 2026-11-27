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澎湖望安鄉代候選人涉現金賄選 樁腳遭羈押禁見
澎湖縣望安鄉某鄉民代表候選人的郭姓樁腳涉嫌現金賄選案，澎湖地檢向法院聲請羈押，澎湖地院今天裁定郭姓被告羈押禁見。
澎湖地檢署查賄團隊持續積極蒐證，今天依既有事證擴大偵辦，向上溯源，循線查獲望安鄉民代表候選人的配偶涉嫌與郭姓樁腳共同行賄選民等情事，經警持拘票拘提該名候選人配偶到案訊問後，認其涉嫌違反公職人員選舉罷免法的投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見，澎湖地院今天裁定郭姓被告羈押禁見。
澎湖望安鄉某代表候選人的郭姓樁腳涉嫌以現金向選民買票，澎湖地檢署26日啟動查察，郭姓樁腳涉嫌違反選罷法投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，遭聲請羈押禁見，並查扣收賄現金1萬元。
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