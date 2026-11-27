2026選舉明天投開票，彰化縣議長謝典霖獲裁定交保恐無望，他的弟弟謝曜宇今發出不平之鳴，提醒執政者和司法機關，「不要把司法當成政治的工具，不要讓權力凌駕於正義之上。」

謝曜宇以「今天是我哥，明天又會是誰？」為題，發表文字聲明，表示「當我們看到有人遭到調查、羈押，甚至有人質疑偵查過程是否公平、是否符合比例原則時，如果大家都選擇沉默，認為事情與自己無關，那麼下一個受到影響的人，可能就是你、我，或任何一個普通民眾。」

他說，想表達的是「今天我們不站出來關心，不願意為公平正義發聲，不願意監督公權力，等到有一天事情發生在自己身上時，可能已經沒有人願意站出來替我們說話。今天沉默的是別人的遭遇，明天可能就是自己的處境。」

謝曜宇認為，「不應該因為政治立場不同，就放棄對程序正義、人權保障與司法公平的堅持。民主社會最珍貴的，不是誰掌握權力，而是每個人都有說話的權利，也都有受到公平對待的保障。」因此他想提醒執政者與司法機關「不要把司法當成政治的工具，不要讓權力凌駕於正義之上。」

謝曜宇引用「刑事妥速審判法」第1條及第2條，法律明定刑事審判必須兼顧公正、合法與迅速，並且保障當事人的權益。他表示，如果案件有充分的偵查及羈押必要，就依法處理；但如果沒有繼續羈押的必要，就應該依法檢討羈押的適當性，不要讓一個案件在司法程序尚未有最終結果之前，就先讓一個人的政治前途受到無法挽回的影響。

謝曜宇「懇請檢察機關不要讓司法程序有目的性地拖延」，可以起訴就早日起訴，讓事實趕快呈現於法院審理中，讓案件早日得到公正的審理，也讓人民重新看見司法應有的公信力。他也向所有堅守司法獨立、秉持公平正義的司法工作者，表達敬意與感謝。

謝典霖涉賄選、貪汙等罪嫌被羈押禁見逾70天，謝家聲請具保也出抗告，爭取謝典霖能在明（28）日投開票日之前裁定交保，到今晚都沒下文，謝典霖競選活動由競選團體持續進行，但角逐縣議長一職恐受影響。