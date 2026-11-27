彰化縣議員第五選區候選人楊仁彬和其父楊福地，今年11月起透過樁腳以每票500元買票，彰化地檢署指揮警調兵分多路執行搜索，昨截攔準備發放給樁腳買票的運鈔車，查扣已分裝成袋的賄款總共561多萬元，訊問後認楊仁彬及其父、陳姓會計均涉犯投票行賄罪嫌重大，今聲押獲准。

彰檢指出，接獲縣議員第五選區有現金買票，檢察官指揮彰化縣溪湖警分局、刑警大隊、警政署刑事警察局第六大隊第六隊、彰化縣調查站的人員，分往楊仁彬樁腳及受賄選民住所等14處搜索，並攔截準備發放給樁腳買票錢的運鈔車。

檢方通知樁腳及選民20多人到庭說明，查扣賄款金額561萬多元，因樁腳坦承代為買票，檢察官訊問楊仁彬、楊福地及陳姓會計，認均涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪嫌重大，有湮滅證據、勾串共犯及證人之虞，有羈押之原因及必要，均向彰化地方法院聲請羈押禁見，獲裁定准押禁見，另有6名樁腳分別以1萬元至5萬元不等金額交保，其餘選民均請回。

2026選舉明（28）日進行投開票，此案已是連續第三天查獲現金買票經聲押獲准的案件，彰檢再次強調，若起訴案件的候選人仍當選，將依法提起當選無效之訴，以維護選舉公平性，同時呼籲所有候選人切勿心存僥倖，以身試法，也鼓勵民眾勇於檢舉賄選。

彰化檢警調查獲縣議員賄選款分裝打包。圖／彰化地檢署提供

彰化地方法院今下午召開縣議員楊仁彬及其父楊福建、陳姓會計的聲押庭。記者簡慧珍／攝影