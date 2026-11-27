台東地檢署持續查察九合一選舉賄選案件，今發布新聞再起訴兩起違反選罷法案件，其中一起涉及延平鄉第3選舉區鄉民代表候選人及其配偶，涉嫌以每戶4000元至1萬元不等現金行賄選民，候選人目前已遭羈押；另一起則是社團法人推廣協會理事長，涉嫌以新住民職訓宣導為名，免費宴請百餘名具有投票權的新住民，並邀請特定候選人到場助選，檢方均已偵查終結提起公訴。

第一起案件由檢察官吳芃萱指揮關山警分局偵辦。檢方查出，陳姓候選人與配偶胡姓女子為爭取當選，涉嫌在今年8月至10月間，陸續前往選民住處，以每戶4000元至1萬元不等的代價，向選民行求、交付現金，並委請選民轉交給同戶具有投票權的家屬，希望藉此取得選票支持。陳姓候選人先前已遭檢方聲請羈押禁見獲准，目前仍在押，檢方偵查終結後，依違反公職人員選舉罷免法行求、交付賄賂罪嫌，將夫妻兩人提起公訴。

另一起餐會賄選案，由檢察官蘇烱峯指揮偵辦。檢方指出，某社團法人推廣協會荊姓理事長，疑似為與地方政治人物建立關係、利於業務推廣，聯繫台東縣多個新住民及外籍配偶協會，以宣導勞動部新住民職訓專案為名，於今年6月21日晚間，在台東市一家餐廳席開13桌，每桌餐費3500元，免費招待百餘名具有投票權的選民用餐，並邀請特定候選人出席，席間公開請託在場民眾投票支持。

檢方認為，荊姓理事長以免費餐宴作為利益，企圖影響選民投票意向，已涉及行求其他不正利益、約定投票權一定行使之罪嫌。不過，在場選民並未答應請託，因此案件止於行求階段。檢方除依法提起公訴，也具體向法院求處有期徒刑5年以上。

地檢署統計，截至今日止，偵辦違反選罷法選舉案件共196案，累計執行50件，傳喚462人、拘提17人，法院裁准羈押7人、交保25人，搜索處所49處，查扣不法犯罪所得66萬5,400元；目前已起訴12案、共13人，另有8人獲緩起訴處分、1人職權不起訴。

檢方表示，查賄案件類型包括現金賄選、贈禮賄選、餐會賄選、幽靈人口，以及以強暴方式妨害他人競選等，將持續追查各類不法情事，維護選舉公平。