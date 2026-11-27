選戰最後倒數，國民黨台北市議員柳采葳發現網傳簡體字替她和台北市長蔣萬安拉票的訊息，被指為中共介選，還提醒大家「戒慎恐懼、票票入匭」；柳采葳指出，選戰最後關頭，連系統的預設語言都能拿來抹紅，真的大可不必，也向警方報案。

柳采葳指出，才跟蔣萬安市長夫人石舫亘車掃結束就看到這樣的訊息，不知道是否有關聯，選舉應該回歸理性與專業，而不是靠看圖說故事來製造恐慌。

她說，針對網路流傳的語音信箱截圖，其實只是部分通訊軟體與企業信箱在進行「語音轉文字」時，系統預設採用簡體中文輸出所產生的結果，與所謂的境外勢力毫無關聯。

台灣是成熟的民主社會，選民最想看到的是誰能真正解決問題、為台北帶來更好的未來。最後關鍵時刻，不隨抹黑起舞大家眼睛是雪亮的，明天出門投票。中山大同市議員，唯一支持柳采葳。