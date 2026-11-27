台灣高等檢察署台中檢察分署檢察長林錦村今天下午赴苗栗地檢署，慰勉辦案人員投入今年地方公職人員選舉查察工作任務及辛勞。苗栗地檢署表示，截至昨天11月26日止，苗檢查辦賄選案件已向法院聲請羈押禁見被告18人，經法院裁准羈押16人，另外已起訴3件，其中被告3人經起訴送審後，仍經法院裁定羈押，展現苗檢查察賄選團隊嚴正執法決心及辦案準確性，全面防堵任何不法手段介入選舉。

苗栗地檢署指出，台中高分署檢察長林錦村肯定苗檢辦理此次地方公職人員選舉查察工作表現，近期苗栗檢察官偵辦縣議員候選人現金賄選案件，聲請法院羈押禁見候選人2人獲准，彰顯溯源追查賄選行為的執法態度。選後緊接著還有縣議會議長、副議長、鄉鎮市民代表會主席及副主席選舉，檢方應掌握有無妨害選舉情事；另外，自公告當選人名單之日起60日內，審慎研議是否對當選人向法院提起當選無效之訴。

林錦村下午赴苗栗地檢署並致贈蘋果，由苗栗地檢署檢察長林映姿收受。苗栗地檢指出，林檢察長勉勵苗栗地檢同仁，投票日已近，更應堅守崗位，有始有終，戮力達成選舉查察任務。

苗栗地檢署強調，明日即將投票，呼籲民眾若發現疑似賄選情事，請果斷迅速檢舉，可洽檢舉專線0800-024099撥通後按4，辦案團隊絕對確保檢舉人身分保密並嚴正查緝，共同維護純淨選風，鞏固國家民主穩定發展。