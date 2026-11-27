九合一大選明天登場，台灣麻將最大黨主席、台北市長候選人郭璽，因涉嫌在公開場合及直播中指稱台船前董事長鄭文隆「掏空公司」、利益輸送並出言辱罵，遭依誹謗、公然侮辱罪起訴。士林地院今天開庭審理，郭璽親自出庭與鄭文隆的告訴代理人調解破局，庭上更因管轄權問題多次與法官交鋒；庭後他受訪預告，選後打算將戶籍遷回高雄，計畫從高雄展開連署參選2028年總統。

鄭文隆今天庭訊未現身，委由2名告訴代理律師到庭，告訴代理人指出，郭璽雖表達道歉意願，卻未承認犯罪，甚至要求將涉及陳姓包商的另起官司一起處理，由於兩案涉及不同當事人的名譽權，無法接受，雙方調解破局。

郭璽認為兩案源於相關直播言論，希望能一併解決。法官說明，即使出自同一次發言，侵害的仍是不同人的名譽法益，各有權決定是否調解，並非一定要綁在一起。

庭訊期間，郭璽反覆談及鄭文隆與陳秋妏的關係，情緒一度激動，遭法官提醒陳述必要事項即可，並要求他與律師確認起訴書針對利益輸送指控與公然侮辱的重點。

另外，郭璽主張案發時戶籍與直播地點均在高雄市鼓山區，是為參選台北市長才將戶籍遷至北市內湖區，希望移轉高雄地院審理，法官解釋，犯罪地與起訴時被告的住所地均為管轄依據、並不互斥，郭璽最終表示若仍由士院審理他沒意見，只盼公平審判。

郭璽庭訊後接受媒體採訪，透露之後想把戶籍遷回高雄是為了參選2028年總統，並計畫從高雄啟動連署。