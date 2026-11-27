男子于天俊、江俊任組成14人跨國選舉賭盤集團，透過博弈網站「1xBET」供賭客就今年地方選舉勝選政黨、新竹市長、台北市長選舉，以各政黨是否贏得最多席次或候選人是否勝選供賭下注。新北地檢署查出，該集團下注及洗錢金流高達5.3億元，今依違反公職人員選罷法、洗錢防制法、商業會計法、偽造文書等罪起訴該集團14人，並對全部被告求處5年到1年不等徒刑。

起訴指出，于、江等人利用博弈網站「1xBET」就「Taiwan. Local Elections 2026. Winner（2026 年臺灣地方大選勝選政黨）」、「Taiwan Mayoral Election Hsinchu City. Winner（新竹市長選舉）」、「Taiwan Mayoral Election Taipei City. Winner（臺北市長選舉）」等我國115年地方公職人員選舉投注入金，以各政黨是否能在直轄市、縣市長選舉中贏得最多席次，或各候選人是否能勝選為下注標的，並以明天投票日作為開盤時間。

經查，該集團以個人及公司申設銀行帳戶作為「1xBET」出入金帳戶，藉此出金、入金及兌換、兌現賭金合計高達5.3億餘元。另在設立公司時涉及驗資不實。

檢察官認為，該集團正值青壯卻犯下跨國博弈洗錢犯行，使境外非法賭博網站突破地域限制於境內招攬賭客，更藉由資金反覆移轉製造金流斷點，增加國家追查犯罪所得及查緝上游犯罪困難。尤以將我國公職人員選舉結果作為賭博標的，使民主政治之選舉活動淪為牟取不法利益之工具，並增加外力介入選舉、影響選民投票意向之風險，故求處重刑。