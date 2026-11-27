新北市三重區福利里長劉佩華為尋求連任，涉嫌在今年8月間，以免費提供價值888元的經絡按摩活動方式，向某社區大樓居民賄選。新北地檢署今依公職人員選舉罷免法第99條第 1項之對於有投票權之人行求不正利益，而約其投票權為一定之行使罪嫌，起訴劉女及葉姓、許姓2名樁腳。

全案由檢察官張勝傑指揮新北檢重案支援中心檢事官、新北市三重警分局組成專案小組偵辦。檢警查出，劉女為求順利當選連任，與擔任按摩師的樁腳葉、許2人共謀，由劉女於今年8月2日前，透過個人臉書、LINE群組及張貼海報等方式，

宣傳將於某大樓會議室舉辦「○○里免費經絡按摩」活動。

今年8月2日13時許起，劉女等人在上述活動地點，由參加者登記領取號碼牌後，再由葉、許等人免費提供每人市價約888元的按摩服務，並於參加者接受免費按摩服務過程中，由3人請託投票支持，以不正利益行求選民投票支持進行賄選。