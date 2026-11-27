台南市府衛生局蔡姓約聘人員擔任社區關懷訪視員，工作內容為服務社區精神追蹤個案，他「偷吃步」未實際訪視案主或案父，竟登記不實訪視紀錄，自首後而被訴，台南地院認他犯公務員登載不實準公文書罪共4罪各處6月，應執行8月，緩刑2年，應於判決確定後提供50小時義務勞務。

檢方起訴，蔡並未實際訪視案主或案父，分別在衛生局，在職務上所掌電腦「精神照護資訊管理系統」的社區精神病人訪視追蹤紀錄單，登載不實事項電磁紀錄，足生損害於衛生局對於個案控管資料正確性。

案經蔡自首偵辦。檢方認他涉公務員登載不實準公文書罪嫌，提起公訴，惟他符合自首要件，依法得減輕其刑。檢方認他所犯4次犯行，犯意各別，行為互殊，請分論併罰。律師認其情堪憫恕，請求法官再依刑法59條再減輕其刑。

台南地院指出，蔡於今年2月間至台南地檢署自首並表示願意接受裁判，符合自首要件，所以均依法減輕其刑。同時，蔡犯行已依法減輕其刑後，最輕法定刑度已降至6月，又考量他登載不實訪視紀錄，足以影響主管機關對個案追蹤管理及資料正確性，並無量處最低刑度猶嫌過重情狀，自無從適用刑法第59條酌予減輕其刑。

台南地院審酌，蔡擔任社區關懷訪視員，本應確實執行職務並據實登載訪視結果，竟登載不實訪視紀錄，所為很不應該。他於犯罪後坦承犯行，犯後態度尚可等一切情狀，認他犯公務員登載不實準公文書罪共4罪，各處6月，應執行8月，緩刑2年，並應於判決確定日起1年內提供50小時義務勞務。