雲林縣褒忠鄉張姓前鄉長涉嫌買票今天被羈押禁見，下午褒忠鄉即出現一輛宣傳車四處廣播「有候選人買票被收押了」、「千萬不要選給買票的人」...，鄉長候選人黃麗花獲報追到宣傳車侯姓司機並怒斥對方「我人在這裡何來收押」，雙方爆發爭執，並先後到雲林地檢署互告違反選罷法，案由地檢署分案調查中。

雲林縣褒忠鄉爆發賄選案，該鄉張姓前鄉長被羈押禁見，消息媒體披露後，今天下午褒忠鄉街頭即出現一輛宣傳車，沿街廣播「地檢署公布有候選人買票被抓到、收押了」、「大家千萬不要選給買票的人，才能乾淨選風，選出對褒忠有發展的人.....」。

鄉長候選人黃麗花接獲支持者反映，指有人正在宣傳她被收押了，隨即前往了解並在半路遇上即把宣傳車攔下，並拍車窗要侯姓司機下車一問究竟，司機拒絕下車，雙方爆發爭執，黃麗花並報警，將車輛及擴音器、錄音帶扣押。

隨後，黃麗花在律師嚴翊豪陪同下到雲林地檢署按鈴控告這名司機誹謗、違反選罷法，以不實言論意圖使人不當選。黃麗花出示自行蒐證的錄影檔，說她人好好的站在這裡，竟被說成她被收押了，選舉已到最後關頭，對方四處作不實的宣傳，將誤導選民，足以影響選舉，因此將提告請司法單位明查。

在黃麗花提告後，侯姓司機隨即也在律師張穎育陪同下，到地檢署按鈴控告黃麗花違反選罷法，侯指出，他得知褒忠鄉有人賄選被抓，地檢署也有對外公布了，他基於善意要提醒選民，所以才開車到鄉內宣傳有人買票被收押，主要是為乾淨選風，提醒大家不要選給買票的人，會影響地方將來發展，況且他並沒有指名道姓，車子也沒有任何選舉看板或文宣，純粹是為端正選風而宣傳。

雲林地檢署受理後，針對雙方先後提告內容，將依法分案調查，將儘速調閱相關事證以釐清是否違法之虞，任何人以非法方式影響選舉，不分立場、對象查辦。

侯姓司機指控對方攔車並制止他廣播。圖／侯姓司機提供

褒忠鄉長候選人黃麗花指控一輛小貨車在鄉內四處宣傳亂指她被收押了，企圖影響選舉。圖／黃麗花提供

褒忠鄉出現宣傳車廣播「有人買票被收押了」，鄉長候選人黃麗花在律師陪同下，按鈴控告宣傳車侯姓司機違反選罷法。記者蔡維斌／攝影

褒忠鄉長候選人黃麗花出示錄影檔，指控對方胡亂宣傳說她被收押了，企圖影響選舉，在律師陪同下控告宣傳車侯姓司機違反選罷法。記者蔡維斌／攝影