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雲林褒忠鄉街頭廣播「有人買票被收押了」？候選人與宣傳車司機互告
雲林縣褒忠鄉張姓前鄉長涉嫌買票今天被羈押禁見，下午褒忠鄉即出現一輛宣傳車四處廣播「有候選人買票被收押了」、「千萬不要選給買票的人」...，鄉長候選人黃麗花獲報追到宣傳車侯姓司機並怒斥對方「我人在這裡何來收押」，雙方爆發爭執，並先後到雲林地檢署互告違反選罷法，案由地檢署分案調查中。
雲林縣褒忠鄉爆發賄選案，該鄉張姓前鄉長被羈押禁見，消息媒體披露後，今天下午褒忠鄉街頭即出現一輛宣傳車，沿街廣播「地檢署公布有候選人買票被抓到、收押了」、「大家千萬不要選給買票的人，才能乾淨選風，選出對褒忠有發展的人.....」。
鄉長候選人黃麗花接獲支持者反映，指有人正在宣傳她被收押了，隨即前往了解並在半路遇上即把宣傳車攔下，並拍車窗要侯姓司機下車一問究竟，司機拒絕下車，雙方爆發爭執，黃麗花並報警，將車輛及擴音器、錄音帶扣押。
隨後，黃麗花在律師嚴翊豪陪同下到雲林地檢署按鈴控告這名司機誹謗、違反選罷法，以不實言論意圖使人不當選。黃麗花出示自行蒐證的錄影檔，說她人好好的站在這裡，竟被說成她被收押了，選舉已到最後關頭，對方四處作不實的宣傳，將誤導選民，足以影響選舉，因此將提告請司法單位明查。
在黃麗花提告後，侯姓司機隨即也在律師張穎育陪同下，到地檢署按鈴控告黃麗花違反選罷法，侯指出，他得知褒忠鄉有人賄選被抓，地檢署也有對外公布了，他基於善意要提醒選民，所以才開車到鄉內宣傳有人買票被收押，主要是為乾淨選風，提醒大家不要選給買票的人，會影響地方將來發展，況且他並沒有指名道姓，車子也沒有任何選舉看板或文宣，純粹是為端正選風而宣傳。
雲林地檢署受理後，針對雙方先後提告內容，將依法分案調查，將儘速調閱相關事證以釐清是否違法之虞，任何人以非法方式影響選舉，不分立場、對象查辦。
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