網紅「館長」陳之漢去年直播時揚言斬首賴清德遭檢方起訴，今新北地院辯論終結，館長依然堅持無罪，合議庭諭知明年2月2日宣判。記者蔣永佑／攝影

網紅「館長」陳之漢去年10月直播時，揚言「把賴清德的狗頭斬下來」，遭檢方依恐嚇公眾及恐嚇危害安全罪嫌起訴。由於館長前兩次開庭時拒不認罪，今天新北地方法院辯論終結，他依然堅持無罪答辯，表示自己一直反對武統，一切都是政治迫害和媒體顛倒是非陷害他，合議庭則諭知明年2月2日上午宣判。

開庭時館長表示，全台灣都知道他反對武統，當時是在回應直播網友關於中共軍演斬首行動的提問，卻被媒體斷章取義、大肆報導，接著政府就出手，如果以此標準，以後大家法院都跑不完。

館長律師則補充，館長所言並無恐嚇任何人的意圖，當時聊天室是網友先談到對岸斬首行動，館長只是回應網友，公開評論對岸的軍事行動，雖然情緒較為激動，仍屬言論自由。

其次，恐嚇罪的惡害須讓被害人可得支配，並明確告知或轉知被害人，一般人都不會因館長所言，認為其會去傷害總統，館長只有在直播時講，從未明確告知總統，檢方不能證明其恐嚇公眾及恐嚇危安的犯行。

公訴檢察官指出，被告雖辯稱為言論自由，但被告身為網紅，明知直播時觀看人數眾多仍口出此語，利用網路無遠弗屆，自身言論影響範圍廣大的力量早成功公眾恐慌，因此請合議庭依法判刑。