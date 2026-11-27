桃市桃園區陳姓里長候選人為求連任，與3名巡守隊幹部共謀動用經費，購買每份2000元SOGO百貨商品券，分送65名隊員拉票。桃檢昨晚傳喚4人及8名證人到案，查扣未用罄禮券，陳男及張姓幹部複訊後，分別以15萬、10萬元交保，所涉貪汙部分另案偵辦。

桃園地檢署接獲情資，指陳姓里長候選人為爭取2026年地方公職人員選舉順利連任，涉嫌利用擔任里內守望相助隊（巡守隊）要職的機會，與巡守隊幹部張姓、馬姓及鍾姓3人共謀，以巡守隊經費購買百貨公司商品券，藉由發放禮券拉攏隊員，涉嫌以不正利益影響選民投票意向。

檢方調查，陳男等人今年8月間謀議，決定以巡守隊經費購買每份價值新台幣2000元的SOGO百貨公司商品券，再由他親自或透過巡守隊幹部發放，總計送給65名巡守隊成員。檢方認為，這些隊員具有投票權，陳男等人藉發放商品券提升好感度，進而尋求選票支持，涉及賄選。

桃園地檢署檢察長張春暉獲報後相當重視，指派檢察官盧奕勳指揮法務部調查局桃園市調查處及桃園市政府警察局桃園分局組成專案小組，蒐集相關事證。

專案小組昨天（26日）傳喚陳男、張姓、馬姓及鍾姓3名巡守隊幹部共4名被告，以及8名相關證人到案說明，並查扣尚未發放完畢的商品券，動員7名檢察官連夜進行訊問後，認定4人均涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項對有投票權人行求賄賂罪，犯罪嫌疑重大。

檢方訊後認為尚無羈押必要，諭知陳男以15萬元交保，張姓幹部以10萬元交保，馬姓及鍾姓幹部則請回。至於陳男以公務員身分，卻利用職務上的機會，將政府撥發給巡守隊的公款挪用來購買禮券幫自己買票，涉及的貪汙治罪條例的部分，檢方另案偵辦中。

桃園地檢署強調，選舉公平、公正是民主政治的基石，賄選不論以現金、商品禮券、餐會或旅遊招待等方式進行，都可能涉及違法，呼籲民眾切勿因人情壓力而隱忍，若發現疑似賄選情事，可撥打0800-024-099檢舉專線，檢舉人身分將全程保密，並依法核發檢舉獎金。