選舉投票前最後一天，南投地檢署查賄再出擊，連續偵辦3起現金買票案，涉及南投市、仁愛鄉及埔里鎮，賄款每票1000至2000元。其中，仁愛鄉某鄉民代表候選人夫妻，檢方掌握新事證後二度聲押，遭法院裁准羈押禁見，選前查賄力道持續升高。

南投地檢署指出，檢察官林孟賢指揮警方及調查局人員，昨天持搜索票搜索南投市2處地點，約談20餘人，查扣1萬8000元。檢警查出，陳姓樁腳涉嫌為南投縣第一選區某縣議員及南投市第三選區某市民代表候選人買票，以每票1000元向選民行賄，要求支持特定人選。檢方認為陳男涉犯投票行賄罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准，其餘選民訊後請回。

仁愛鄉鄉民代表候選人涉嫌買票案，檢方19日搜索41處，約談30餘人，查出某鄉民代表候選人及江姓配偶涉嫌以每票2000元向選民買票。檢方當時聲押候選人夫妻，法院卻分別裁定50萬元及30萬元交保，檢方不服提出抗告。

檢方並未因此停止追查，持續比對相關事證，25日偵辦另起賄選案時，發現江姓被告另有向選民交付賄款的新事證，隨即拘提候選人夫妻，並查扣選民主動繳回的6000元。檢方據此再次向法院聲押，法院裁准2人羈押禁見。

埔里鎮也查獲縣議員、鎮民代表二合一買票案。檢察官洪文心指揮警方搜索4處，約談6人，查扣選民主動繳回的1萬2000元。檢警查出，游姓及廖姓樁腳涉嫌替南投縣第五選區某縣議員及埔里鎮第四選區某鎮民代表候選人買票，每票1000元。游姓樁腳遭法院裁准羈押禁見，廖姓樁腳交保5萬元，另有1名選民交保2萬元，其餘選民則獲緩起訴處分。