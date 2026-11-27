桃園市桃園分局埔子派出所曾姓警員，涉嫌利用職務權限違法查詢並外洩民眾個資，他的越南籍阮姓女性友人也捲入其中。士林地檢署本月10日複訊後聲押，2人原遭士林地院以「無管轄權」為由無保請回，經檢方抗告成功、台灣高等法院25日發回更裁。士院今開羈押庭，認定2人涉犯貪汙治罪條例違背職務收受賄賂罪等重罪嫌疑重大，且有勾串、滅證及逃亡之虞，裁定雙雙羈押禁見；曾姓警員事後遭停職。

士檢今年11月上旬指揮廉政署搜索，複訊後認為曾姓警員與阮姓女子涉犯重罪且有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

不過，當時原承辦檢察官認為2人住居所及犯罪行為地均不在士林地院轄區，且檢方所提共犯在卷內亦無相關資料可證明該院有管轄權，以「無管轄權」為由駁回聲請，裁定2人無保請回；士檢不服抗告，高院審理後撤銷原裁定並發回更裁。

士院今天先後對2人開羈押庭，曾姓警員在警局同仁陪同下到庭應訊，阮姓女友人一度在法庭內激動哭泣，法官審理後認為管轄權疑義已釐清，裁定2人羈押禁見。

士院裁定理由指出，曾姓警員涉犯公務員洩漏國防以外秘密罪、公務員登載不實準文書罪、個資法公務員假借職務上機會非法蒐集利用個資罪，以及貪汙治罪條例違背職務行為收受賄賂罪等罪嫌重大，本案犯罪情節、分工及犯罪所得等細節仍晦暗不明、有待釐清，有事實足認曾男有勾串共犯之虞，加上所涉違背職務收賄罪為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有逃亡可能，衡酌比例原則認有羈押必要。

至於越南籍阮姓女子部分，法官訊後認定她與曾姓警員共犯貪汙治罪條例違背職務行為收受賄賂罪，並涉犯個資法非法蒐集、利用個人資料罪等罪嫌重大，依卷內資料顯示有事實足認阮女有湮滅證據之虞，且同樣面臨最輕本刑5年以上重罪，試圖逃亡及串供之可能性與動機較一般人強烈，一併裁定羈押並禁止接見通信。