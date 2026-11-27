寵物貓舍吳姓出資人涉與孫姓男子主導自中國走私36隻品種貓，澎湖地院一審依違反懲治走私條例判吳男1年。高雄高分院認原審量刑妥適，不予宣告緩刑，維持原判決，可上訴。

台灣高等法院高雄分院判決指出，吳姓男子身為貓舍投資人，於案中負責提供資金及聯繫中國貨源，並與原審另行審結的孫男一同主導、安排走私貓隻計畫。全案共走私進口未經主管機關檢驗檢疫的品種貓36隻，完稅價格合計新台幣67萬6692元；所幸未實際流入市面。

澎湖地方法院一審依違反懲治走私條例判處吳男有期徒刑1年。判決出爐後，澎湖地檢署檢察官與吳男均針對原審量刑不服提起上訴。

檢方上訴主張，吳男身為寵物業者仍貪圖不法利益，使國內陷於狂犬病與人畜共通傳染病防治風險，且貓隻未流入市面歸功於邊境單位堅守崗位，不能作為有利認定，原審量刑過輕，有違罪刑比例與公平原則。

吳男則辯稱僅向中國業者購買貓隻，對貓隻如何自廈門運送至台灣海域、在澎湖縣青螺沙灘上岸及轉運至另案審結的許姓被告住處車庫等過程均不知情，也未參與或指示，並非主謀。且自己已於一審坦承犯行、結束貓舍投資，不再經營動物販售，並投身動物公益；加上配偶與子女均罹患精神病症亟需照料及支應生活費，請求改判得易服社會勞動之刑或宣告緩刑。

高雄高分院審理後認為，原審已具體斟酌各款科刑事項，並未違背罪刑相當原則或濫用裁量權。且吳男貪圖不法利益，與孫男一同主導、安排走私計畫，所涉貓隻數量不少，全然無視台灣對動物輸入的管制與檢疫，對國內生態環境與人畜健康安全造成相當威脅，犯罪情節重大，仍有給予一定刑事懲罰必要，以使其深刻體悟自身行為不當，不宜宣告緩刑。

全案審結後，合議庭認定檢察官與吳男上訴均無理由，據此駁回上訴，維持1年徒刑。全案仍可上訴。