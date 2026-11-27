嘉義看守所60歲吳姓受刑人領有重度身心障礙手冊，右眼全盲、左眼視力僅0.1，在監期間遭同房受刑人凌虐近2小時，另曾長時間赤裸身體未被管理人員察覺，後因肺炎引發敗血性休克死亡，3名子女提起國家賠償訴訟，求償472萬2945元。嘉義地院認為，監所管理人員雖有勤務疏失且已遭懲處，但與吳男死亡結果不具相當因果關係，駁回國賠請求，可上訴。

吳男因不能安全駕駛的公共危險案件遭判刑6月，2022年6月21日入監服刑，有青光眼、白內障、痛風等病史，雙腳及頭部曾接受重大手術。服刑期間，嘉義看守所拒絕家屬寄送眼鏡，也未給予和緩處遇，先後因吳男踢舍房門、拒絕參加作業施以懲罰，包括停止接受送入飲食、移入違規舍14天等。

同年12月16日上午11時37分起，吳男遭同房陳姓受刑人凌虐近2小時，值勤管理人員未即時從監視器畫面察覺，直到發現舍房地板、牆壁出現血跡才通報，其間吳男仍數度遭攻擊，後送朴子醫院急診，診斷有頭部撕裂傷。

2023年元旦上午，吳男下半身赤裸，下午更全身赤裸，直到下午4時42分才由同房受刑人協助穿衣，值勤管理人員均未察覺異狀。相關勤務疏失，法務部矯正署已對管理人員作出懲處。

吳男於2023年1月1日下午呈現昏迷狀態，轉送嘉義長庚醫院，於2023年1月2日死亡。死亡後，3名子女向嘉義看守所提起國家賠償訴訟，分別請求精神慰撫金各150萬元，以及喪葬費22萬2945元。

嘉義地院審理，依據法醫解剖及鑑定報告，吳男死因為雙側大葉性肺炎造成敗血性休克，因多重器官衰竭死亡，死亡方式為自然死，與先前遭凌虐所受頭部撕裂傷無關。

法院認為，吳男生前雖有疑似感冒症狀，但曾先後2次就醫，均未被診斷有上呼吸道感染，也無發燒情形，管理人員不具醫療專業，難以判斷病情是否已惡化至危及生命。

法院另認為，監所對吳男的懲罰措施，雖可能使子女感到憂慮、不捨，但未影響探視及親情互動權益，尚未達侵害身分法益情節重大程度，判決駁回家屬全部國賠請求。