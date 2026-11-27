屏東縣73歲莊楊老婦今年5月帶刀子、肥料袋到高樹鄉某鳳梨園，偷3顆鳳梨，園主發現失竊報警，指控遭偷走13顆鳳梨，老婦辯稱「我僅拿3顆，怎麼可能拿得動13顆」。屏東地方法院審理，老婦犯攜帶凶器竊盜罪，處有期徒刑3月，可易科罰金，1天1千元，換算9萬元。

判決指出，莊楊姓婦人今年5月23日上午11時35分許，帶著刀子及肥料袋到屏東縣高樹鄉某鳳梨園，偷鳳梨3顆，許姓園主發現鳳梨遭竊報警，現場查扣鳳梨13顆、肥料袋1個及刀子1把，鳳梨已發還園主。

莊楊姓婦人坦承偷3顆鳳梨，但否認偷走其他10顆，檢方檢視現場照片，10多顆鳳梨散落一地，除園主指訴外，並無其他證據足以證明婦人偷走其餘鳳梨，因此認定婦人竊取3顆鳳梨。

屏東地院審理，刑法所稱的凶器並不限於特定種類，凡客觀足以對人的生命、身體及安全構成威脅的器具，都可能被認定為凶器，只要行竊時攜帶具危險性器具，即使沒有傷人意圖，仍構成攜帶凶器竊盜罪，法定刑為6月以上、5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

法官審酌，老婦不思以正途謀取財物，為滿足私慾、不勞而獲，攜帶刀子竊取他人財物，欠缺尊重他人財產權觀念，法治觀念淡薄。婦人雖坦承，但迄未與園主達成和解、調解或賠償，不過婦人案發時73歲，沒有任何論罪科刑紀錄，偷竊3顆鳳梨價值不高，已由園主領回，犯罪所造成的損害已有減輕。

法官認為，依婦人犯罪情節，即使處以法定最低刑度6月，過於嚴苛，依刑法第59條規定酌減其刑，判處有期徒刑3月，如易科罰金，以1千元折算1日，作案用刀子、肥料袋均宣告沒收。可上訴。

一名鳳梨農說，鳳梨市價一顆大顆1.5公斤約99元，小顆約55到60元。老婦偷鳳梨被法院判處有期徒刑3個月，易科罰金1天1千元，換算罰金為9萬元，相當於遭竊鳳梨總市價約300倍。