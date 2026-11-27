桃園市桃園區陳姓里長候選人為求連任，用巡守隊經費購買百貨公司商品券發給巡守隊成員，涉嫌賄選。桃園地檢署昨傳喚陳姓里長候選人到案，訊後諭知新台幣15萬元交保。

桃園地檢署今天表示，陳姓里長候選人為求連任，藉由擔任該里守望相助隊要職之便，今年8月間與該巡守隊張姓、馬姓、鍾姓幹部謀議，以巡守隊經費購買價值2000元的百貨公司商品券，再由陳姓里長候選人親自或透過幹部發給該巡守隊成員共65人。

桃檢表示，陳姓里長候選人藉此提升他在有投票權的巡守隊成員間好感度、尋求投票支持，涉嫌賄選；專案小組昨天傳喚陳姓里長候選人及巡守隊幹部共4人、相關證人8名等到案說明，並扣得尚未用罄的商品券。

桃檢表示，經檢察官訊問後，認陳姓里長候選人等4人均涉犯公職人員選舉罷免法之對於投票權人行求賄賂罪嫌，犯罪嫌疑重大，但尚無羈押必要，分別諭知陳姓里長候選人15萬元交保、張姓幹部10萬元交保，其餘被告請回。