明天是投票日，台中地檢署獲報山地原住民市議員候選人黃永光、其競選團隊許姓總幹事，涉嫌以「選務工作津貼」名義，以1票2000元至3000元不等買票，昨動員6名檢察官搜索3地，複訊後以黃、許涉犯投票行賄罪嫌重大，今將2人向台中地院聲請羈押禁見獲准。

中檢表示，全案由檢察官洪佳業、楊凱婷、黃雅鈴、徐慶衡、任曼欣，及蔡欣翰等6人指揮，昨由警方、憲兵隊搜索黃的住處、競選服務處等，並通知黃永光、其競選團隊許姓總幹事等一共10人到案，查扣手機、領據等證物。

中檢說，黃永光、許姓總幹事涉嫌以「選務工作津貼」名義，每人發放2000元至3000元不等的現金，向具投票權的選民行賄，並要求簽署領，以此約使選民投票支持黃永光。

檢察官昨複訊後，認為黃、許均涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪嫌重大，且有串滅證之虞，當庭逮捕後向台中地院聲請羈押禁見獲准，檢方另諭知同案林被告5萬元交保，其餘人請回。