花蓮地檢署昨天偵辦2起樁腳現金買票案件，分別涉及光復鄉鄉民代表及玉里鎮鄉鎮民代表候選人，涉嫌以每票1000元至2000元不等現金向選民買票，檢方拘提及通知共27人到案，其中2名樁腳遭檢方聲押、具保，法院裁准其中1人羈押禁見。

花蓮地檢署今天指出，檢察官林英正偵辦光復鄉鄉民代表張姓候選人樁腳黃姓男子涉嫌賄選案，查出黃男疑似以每票1000元現金向選民買票，昨天指揮花蓮縣警察局鳳林分局拘提及通知黃男等6人到案說明。

檢察官訊問後，認定黃男涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌重大，且有勾串共犯之虞，認有羈押必要，向法院聲請羈押禁見，經花蓮地方法院裁准，其餘被告及證人均請回。

另一起案件由檢察官吳青煦偵辦，涉及玉里鎮鎮民代表俞姓候選人樁腳劉姓女子等人，涉嫌以每票1000元至2000元不等現金向選民買票。檢方昨天指揮調查局東部地區機動工作站、花蓮縣警局刑警大隊及花蓮分局、吉安分局、新城分局等單位，持法院核發的搜索票，前往被告住所等8處搜索，並通知被告及證人共21人到案。

檢察官訊問後，認定劉女涉嫌投票行賄罪嫌重大，但尚無羈押必要，諭知具保2萬元，其餘被告及證人均請回。

花蓮地檢署表示，地方公職人員選舉進入最後倒數，檢警調廉移查賄網絡已全面啟動，對候選人及樁腳以現金買票等不法行為，將火速追查、嚴辦到底。賄選最高面臨3年以上有期徒刑，呼籲民眾拒絕金錢誘惑，若發現妨害選舉情事，可撥打24小時免費檢舉專線0800-024099，撥通後按4，檢舉人身分將嚴格保密，查證屬實可獲高額獎金。