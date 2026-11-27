嘉義縣太保市民代表吳宏哲因質疑預算刪減、道路修繕等公共事務，遭同會代表龔宗勇、林淑勉提告公然侮辱。台灣高等法院台南分院11月19日駁回檢察官上訴，認為「厚顏無恥」、「白賊代表」等語具貶義，但與公共事務討論相關，並非單純人格攻擊，維持一審無罪，全案無罪確定。

判決指出，吳宏哲在LINE群組稱龔宗勇「真的有夠厚顏無恥」，並在臉書稱林淑勉「白賊代表，欺騙行為不可取」，用語具貶意，對名譽並非毫無影響，但依憲法法庭認定公然侮辱罪不得抽離完整表意脈絡，不能僅憑個別詞語，就判斷是否具有羞辱或貶抑意味。

判決認為，吳宏哲對龔宗勇的言論，涉及地方預算刪減、社區帳務等爭議；對林淑勉的評論，則與福濟宮後方道路整修、政府工程發包及民間團體另行鋪路等公共事務有關。雖然用語尖銳、刻薄，但言論脈絡仍與具體議題有所關聯，並非全篇發言僅為羞辱對方。

檢察官上訴提出，兩段言論發布在173人LINE群組及臉書，具有傳播力，且被告原可針對事實理性回應，無須使用貶抑人格的詞語。台南高分院指出，言論是否成立公然侮辱，不能只看用語是否文明、禮貌，或被害人是否感到冒犯，仍應衡量公共事務性質、表意脈絡及名譽侵害程度。