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賄選被抓？雲林議員候選人林靖冠按鈴控告對手「散播假訊息」
選舉最後一天，雲林縣第一選區民進黨提名縣議員候選人林靖冠，今天按鈴控告同選區邱姓候選人，涉嫌透過社群散布「林靖冠賄選被抓」的不實消息，涉嫌違反選罷法，意圖使人不當選，盼透過司法途徑釐清事實及選舉公平性。邱對此控告不予回應。
雲林縣議員第一選區（斗六區）應選10席，有18人參選，其中有7人角逐連任，更有幾位前任議員回鍋參選，成為雲林縣選況最激烈選區，隨著選舉逼近，各候選人之間競逐愈趨白熱化，傳聞不斷。
林靖冠今天到雲林地檢署按鈴控告邱姓候選人，並鄭重澄清邱在網路群組散播指涉他「賄選被抓」的言論完全不實。他說，選舉進入最後階段，昨天起陸續有支持者反映，在網路傳出這樣的不實謠言，不僅誤導選民，更可能影響選舉結果，因此決定正式採取法律行動，交由司法機關依法調查，以正視聽。
林靖冠今天截取邱在網路群組散布不實言論的畫面，並強調，民主選舉應建立在公平競爭基礎上，候選人應以政策、理念及服務接受檢驗，任何重大指控更應有具體事證為依據。尤其選舉進入最後關頭，更不應以不實謠言逾越法律與道德底線，並呼籲勿輕信、勿轉傳未經查證的消息，共同維護選舉的公平與公正。
對於林靖冠的控告，邱則不予回應。
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