北市林姓男子2024年不滿申領身心障礙生活補助遭駁，致電區公所咆哮張姓社會課員「三字經」，更出言恐嚇「我不是沒有關過」、「把你打死在那邊」，遭判刑6月定讞。民事部分，張向林求償20萬元，台北地院日前判賠2萬元確定。

全案源於2024年3月20日，林向台北市政府申請身心障礙生活補助，經社會局核定不予補助。他心生不滿，竟於同年4月9日打電話給負責收件的中山區公所，對張姓社會課員咆哮責問。

林出言恫稱，「不要跟我講法律，我現在就去找你，XXX我把你拖過來扁，我跟你講白了，X我不是沒有關過，我把你打死在那邊，然後進去關個1、20年，幹你跟我講法律看看，我現在就去找你。」

張心生畏懼，對林提起刑事告訴及民事訴訟。刑事部分，北院法官罕見以白話判決痛批，直言林具恐嚇醫師、書記官、消防員等多項前科，應受譴責懲處，也大概是認為身心障礙手冊在手能獲輕判，未反省自身不當行為，一犯再犯。

北院法官怒轟，林如同前案一般不管依法行政，只要不按他意思辦理就當狗一樣罵，似乎認為公務員只該是聽他話的「奴僕」，一審依恐嚇危害安全罪判刑6月，得易科罰金18萬元。案經上訴，二審駁回定讞。

民事部分，張對林求償20萬元精神慰撫金。北院審酌，林的行為造成張精神上受有痛苦，求償有理，但針對名譽權、健康權受侵害部分張未能舉證，認判賠2萬元為適當。全案確定。