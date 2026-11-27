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地下匯兌逾71億元男判4年6月確定 嘉檢發監執行
台商吳承霖被控違反銀行法非法經營國內外匯兌業務案件，非法匯兌總金額高達新台幣逾71億元，25日遭判刑4年6月、併科罰金2500萬元確定，嘉檢今天順利將吳男發監執行。
嘉義地檢署發布新聞稿，吳承霖等人於106年12月至108年8月間，無視政府對於匯兌管制禁令，共同非法辦理國內外匯兌業務，透過賺取匯差、匯率加價及收取外幣手續費等方式牟利，非法匯兌總金額高達71億1544萬餘元，個人犯罪所得達4060萬739元，嚴重影響國內正常金融秩序及政府對資金進出管制。
嘉檢說，嘉檢辦理吳承霖涉嫌違反銀行法非法經營國內外匯兌業務案件，經最高法院於11月25日「上訴駁回」確定，維持判處有期徒刑4年6月、併科罰金2500萬元及沒收犯罪所得4060萬739元結果。
嘉檢表示，檢方啟動防逃機制，並指揮警察機關密切監控並依法送達執行傳票，吳承霖已於今天上午到嘉檢報到，並順利發監執行。
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