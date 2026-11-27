台中83歲蔡姓老翁長期照顧有中度身障、失智的妻子，今年5月竟在菜園拿農藥強灌髮妻，再持磚塊砸到她頭破血流，自己也企圖輕生，雙雙送醫撿回一命。蔡涉嫌殺人未遂遭起訴，台中地院今開庭，蔡因重聽在兒子輔佐下應答，表示「我認罪」，希望案件盡速落幕。

2026-11-27 11:45