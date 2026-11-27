投票日倒數，苗栗檢方持續查獲現金賄選案件，其中，通霄鎮甘姓里長候選人涉嫌以每票1000元賄選，檢察官訊後認無羈押必要，諭知15萬元交保；另巫姓縣議員候選人現金賄選案，裁准2人羈押禁見。

苗檢吳聲彥檢察官偵辦通霄鎮甘姓里長候選人，涉嫌以每票現金1000元之對價，交付選民，以尋求投票支持，而犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄案件，於昨（26）日指揮通霄警分局、苗栗縣調查站人員共執行搜索2處，並傳喚、通知相關人等4人到案說明。

檢察官於訊問後，認該里長候選人上開犯罪嫌疑重大，雖有羈押原因，惟無羈押之必要，諭知15萬元交保。其餘請回。

另25日檢方偵辦巫姓縣議員候選人現金賄選案件，經檢察官向法院聲請羈押禁見巫姓、陳姓被告2人，法院於昨深夜召開羈押庭，裁准2人羈押禁見。