雲林縣褒忠鄉張姓前鄉長為幫某鄉長候選人助選，透過林姓女樁腳以每票3000元涉嫌買票，雲林地檢署日前兵分多路搜索，陸續傳喚多人到案說明，經查至少向30名以上選民買票，張姓前鄉長昨天到案，經檢察官複訊後聲押禁見獲准，林姓女樁腳20萬元交保，其餘請回。

褒忠鄉鄉長選舉「三腳督」競爭激烈，曾任褒忠鄉長及雲林縣府局處主管要職的張姓前鄉長，為幫某候選人助選，涉嫌透過鄉內某社團的林姓女幹部向選民買票，雲林地檢署日前接獲情資，由檢察官彭彥儒指揮雲林調查站、虎尾警分局等單位兵分多路搜索。

檢警在69歲林姓女樁腳住處，查扣現金9.9萬元，經檢察官深入追查，發現60歲張姓前鄉長嫌疑重大，由於一度傳出他不知去向，檢察官即持拘票前往住處拘提未著，張男昨天才在律師陪同下出面到案說明。

檢方調查，林姓女樁腳係為褒忠鄉某社團成員，與目前某候選人熟識，張姓前鄉長坦承為還某候選人過去曾相助的人情，今年11月間即自行出資10萬元，交由林女涉嫌到熟識的選民挨家挨戶拜訪，並以一票3000元代價買票，檢方估計至少有30人收賄。

檢方訊後，張姓前鄉長今天被依違反選罷法向雲林地院聲押禁見獲准，林女則20萬元交保，其餘人無保請回。

據指出，張姓前鄉長曾任褒忠鄉公所秘書，後來當選兩屆鄉長，卸任後轉任雲林縣府局處長及擔任縣府附屬機構等要職，地方人脈廣闊，他被羈押引起地方關注。

另，莿桐鄉昨天也傳出賄選，檢察官蔡沐沄指揮雲林縣調查站、斗六警分局前往70歲劉姓鄉代候選人住處搜索。查出劉男係為要挑連9連霸的資深鄉代，為尋求連任，竟以每票1000元代價買票，檢方訊後聲押，法院裁定10萬元交保。