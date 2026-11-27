明天就是地方公職人員選舉投票日，澎湖縣望安鄉卻在選前倒數時刻傳出疑似現金買票賄選案，澎湖地檢署獲報望安鄉某鄉民代表候選人的郭姓樁腳涉嫌以現金向選民買票，檢方昨天指揮調查局及警方偵辦，傳訊被告3人、證人4人，訊後認定郭姓樁腳涉嫌投票行賄罪嫌重大且有勾串之虞，向法院聲請羈押禁見，另1名收賄被告3萬元交保。

澎湖地檢署指出，日前接獲情資顯示，澎湖縣望安鄉某鄉民代表候選人的郭姓樁腳，涉嫌以現金向選民買票，檢察官昨天隨即指揮法務部調查局澎湖縣調查站、澎湖縣政府警察局望安分局展開查察行動，共傳訊3名被告及4名證人到案說明。

經檢察官訊問後，認定郭姓樁腳涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯或證人之虞，已向法院聲請羈押禁見，另1名收賄被告則諭知以3萬元交保候傳，並扣押該名收賄被告繳回的1萬元現金，其餘被告及證人訊後均請回。

澎湖地檢署強調，澎湖離島地區部分選區人口較少，選舉結果往往僅在數票或數十票之間，一筆賄款或少數選票就可能左右選情，呼籲選民切勿因一時利益犧牲地方長遠發展，公平、公正的選舉制度是民主政治健全發展的基石，賄選不僅扭曲選民自由意志，更可能成為日後貪汙腐敗的溫床，民眾若發現疑似賄選情事，可撥打檢舉專線0800-024-099（撥通後按4）檢舉，檢舉人身分將嚴格保密。