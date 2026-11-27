中國大陸籍「華益九號」抽砂船越界非法抽取我國領海海沙，被海巡人員攔截查扣，一審因多名船員認罪獲緩刑遣返回國，船長陳偉斌不認罪，被法院判處1年10個月有期徒刑定讞，並沒收抽砂船。「華益九號」12月1日將進行第二次拍賣，起拍價720萬元，有興趣的民眾可入手搶便宜。

「華益九號」2022年4月25日從福建省漳州市詔安縣某港口出發，隔日清晨4、5時許，抵達高雄市茄萣區興達港外93浬處，非法抽取海砂約300公噸。

當天遭海巡艦隊分署登檢盤查，將陳偉斌及9名船員逮捕，300公噸的海砂回填於原海域，查扣抽砂船駛回茄萣區興達港靠泊，並經檢方調查後起訴。

法院審理期間，陳男改口供稱，當初是要前往海南島進行填海造地工程，因濃霧偏航，至於300噸海砂，這次出航前就裝載船上，但檢方委由專家鑑定船上殘留海砂，認定為台灣海砂。

其餘9名船員，在地院準備程序庭時，全都坦承犯行，與檢方達成認罪協商，獲判緩刑，並在去年底遣返回國。法院審理後，陳男被依中華民國專屬經濟海域採取土石罪，處有期徒刑1年10個月定讞，沒收扣案的「華益九號」抽砂船。

此案為中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法修法後，首例宣判案件，「華益九號」被沒收後，再促成該法再次修正，將得沒收的犯罪工具範圍擴大至不限於犯罪行為人所有，以強化對盜採海砂不法行為的嚇阻。

行政執行署高雄分署表示，「華益九號」本月11日進行首拍，因無人應買而流標，下月1日打8折減價再行拍賣，底價下殺到720萬元。

「華益九號」目前停靠在興達港海巡基地，預計下月一日進行二拍，底價720萬元。記者張議晨／攝影