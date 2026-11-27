台中83歲蔡姓老翁長期照顧有中度身障、失智的妻子，今年5月竟在菜園拿農藥強灌髮妻，再持磚塊砸到她頭破血流，自己也企圖輕生，雙雙送醫撿回一命。蔡涉嫌殺人未遂遭起訴，台中地院今開庭，蔡因重聽在兒子輔佐下應答，表示「我認罪」，希望案件盡速落幕。

檢警調查，蔡翁今年5月6日下午2點多，和妻子在梧棲區和平街1處菜園時，蔡持農藥朝對方嘴部灌入，再拿一旁磚頭朝太太頭部砸，釀對方頭破血流，自己隨後也企圖輕生。

附近有民眾目睹老夫妻雙雙倒臥血泊嚇得緊急報案，救護車將2人送醫搶救均撿回一命，檢方認定蔡翁犯嫌明確，偵結依家暴殺人未遂罪嫌起訴他，依法將由台中地院國民法庭審理。

中院今開庭，蔡翁因年邁需坐輪椅，今由兒子擔任輔佐人，審判長黃玉齡告知權利事項、詢問是否認罪，蔡因重聽、只能以台語應答，兒子、辯護人在旁協助翻譯後，蔡表示「我認罪。」

蔡的兒子表示，母親有中度身障長達20多年，後來也出現失智狀況，因安置費用昂貴，加上擔心在機構遭不當對待，多年來一直是爸爸負責照顧媽媽，平時僅兩老住在梧棲區老家。

蔡子說，母親1年中約有9個月是發病期，吃飯、洗澡等生活無法自理，都是由父親張羅三餐、打掃維持起居，但爸爸也已罹癌身體狀況不佳，案發後母親已送到護理之家，父親仍在老家獨居。

包括蔡翁、兒子及蔡的辯護人均表示，希望不行國民參審程序，改轉軌由通常程序審理，盼案件能早日落幕；公訴檢察官陳立偉、謝孟芳說，尊重被告及辯護人主張，也請法院考量蔡有重聽，僅能以台語溝通。

黃玉齡最後諭知，將由合議庭評議後裁定是否轉軌。

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