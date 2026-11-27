台中市男子洪義鈞與大19歲的李姓前女友有財務糾紛，李女委由高姓、鄭姓男子出面討債，雙方發生肢體衝突，洪持料理刀猛力砍殺致高死亡、鄭受傷，最高法院依殺人罪判洪8年6月徒刑，全案定讞。

洪義鈞（33歲）和李女（52歲）2022年至2024年中秋節前夕交往，兩人分手之後，李女認為洪應該交還金錢和金飾，便商請網友找人追討，網友找高、鄭前往洪的租屋處，兩人2024年9月23日上午7時許，強推房門入內，和洪發生肢體扭打衝突。

洪手持料理刀猛力揮刺、攻擊高、鄭，導致高傷重身亡，鄭大出血送醫撿回一命，檢方依殺人、殺人未遂等罪嫌起訴。一審台中地方法院國民法官庭認為洪是「正當防衛過當」，並符合自首減刑要件，依殺人罪判刑8年6月。

二審認為洪的手段雖應嚴厲責難，但考量他面臨高、鄭違法進入屋內討債，且也不是事先計畫性的謀殺奪命行為，犯案後報案自首，認為一審判決量刑沒有違誤，駁回上訴，維持一審判決。

洪義鈞提上訴，最高法院認為二審判決沒有違背法令之處，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。