桃園地方檢察署因應2026年地方公職人員選舉，選前偵結15件違反公職人員選舉罷免法的妨害選舉案件，起訴31人、緩起訴16人，查扣犯罪所得237萬餘元，從發600元現金、送白米、宴請選民到免費招待澎湖旅遊，甚至以補助選舉經費要求對手退選，賄選手法五花八門。

襄閱主任檢察官吳靜怡今天公布桃檢選前查賄成果指出，為防範不法介入選舉，檢方早在今年4月便召開選舉查察期前策略會議，與警方及相關查賄團隊合作，9月起密集執行各類妨害選舉案件，迄今累計執行34件，傳喚360人，查扣犯罪所得237萬餘元。

檢方指出，這次選前迅速偵結15案，起訴31人，另有16人獲緩起訴處分、11人依職權不起訴。案件類型包括現金賄選、贈禮賄選、搓湯圓、餐會賄選、旅遊賄選、散布假訊息及違反政治獻金法，顯示不法介選手法不再侷限於直接發放現金。

其中，現金賄選有2案，桃園區裝蔡姓里長候選人涉嫌交付每人600元現金，向同里11名鄰長行賄，檢方對她具體求刑5年，全案起訴2人、不起訴11人；中壢區王姓里長候選人則涉嫌假借頒發獎學金名義，發放每名600元現金給60名設籍該里的國小學童，藉此影響具有投票權家長的投票意向，遭具體求刑3年10月。

贈禮賄選則有3案，桃園市龍潭區林姓市議員候選人，涉嫌利用模範父母親表揚典禮贈送高價禮品求刑5年、全案起訴4人；新屋區劉姓里長候選人涉嫌發送每份價值170元白米求刑4年、起訴3人；蘆竹區林姓里長候選人，則利用舉辦里內中秋活動的機會，贈送總價值約450元禮品兌換券求刑4年、起訴2人。

此外，要求競爭對手退出選舉的「搓湯圓」手法也有3案。平鎮區莊姓里長候選人是全國首宗遭查辦搓湯圓退選案，檢方具體求刑4年；龍潭區鍾姓、陳姓兩名里長候選人，分別涉嫌以現金或補助選舉經費為代價，要求同選區候選人放棄競選，均遭具體求刑4年，分別起訴2人及3人。

餐會賄選同樣是查緝重點，共有3案。現任桃園市議員段樹文為段林姓配偶助選，與八德區王姓、簡姓里長候選人，三人涉嫌共同以招待飲宴等方式，尋求有投票權選民支持，分別遭求刑5年、5年及4年；山地原住民張姓議員候選人，涉嫌席開3桌宴請具有投票權的選民求刑5年，全案起訴3人、16人獲緩起訴處分；溫姓女子為楊梅區李姓市議員候選人助選連任，涉嫌自掏腰包宴請選民，逐桌拜票助選，遭具體求刑3年。

最引人注意的還有旅遊賄選案。龜山區林姓市議員候選人涉嫌侵占財團法人壽山巖觀音寺廟款，免費招待選民前往澎湖旅遊，藉此爭取選票，檢方對其具體求刑4年6月，全案起訴2人。

至於網路假訊息查獲2案，其中曾姓被告涉嫌在網路張貼有關某民間協會的不實貼文；鄭姓被告則涉嫌在網路轉傳利用深偽（Deepfake）技術偽造台北市長候選人沈伯洋的不實影片。檢方依最高檢察署頒布的處理參考流程即時應變，迅速偵結起訴，分別具體求刑8月及1年，避免不實訊息持續流傳、影響選民判斷。

查賄案外案則是中壢區陳姓里長候選人為求連任，涉嫌與該里的呂姓鄰長未依法開立政治獻金專戶，就對外收受政治獻金，涉犯政治獻金法第26條第1項罪嫌，也遭檢方起訴。

桃園地檢署表示，選舉查察秉持「有聞必查、有據必辦、從嚴追訴」原則，透過選前迅速偵結案件，發揮司法嚇阻效果。檢方強調，選票不能以金錢或利益交易，候選人及選民切勿心存僥倖，若發現賄選或其他妨害選舉情事，可撥打免費檢舉專線0800-024-099，撥通後按4，檢舉人身分將全程保密，並依法核發檢舉獎金。