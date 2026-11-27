金熙電子公司負責人楊尚翎涉嫌未經主管機關許可，替上海維安電子股份有限公司在台設立公司，招募應用工程師等高科技人才，違法從事業務活動。台北地檢署依違反兩岸人民關係條例罪嫌起訴楊，向法院求處有期徒刑1年4月以上，沒收犯罪所得4萬8000元美金。

上海維安電子股份有限公司主要從事電子電路元件保護、功率半導體分立元件與類比積體電路等研發、生產及銷售等業務。楊從2012年起接受上海維安招募，先後擔任上海維安台灣辦事處業務人員、實際負責人。

起訴指出，楊尚翎涉嫌未經經濟部投審司、商發署許可，2025年4月2日成立金熙電子公司、聘用業務人員，並在新北市新店區租用辦公處所，負責上海維安公司在台從事業務開發、與客戶議價、追蹤專案進度及訂單等業務，並由應用工程師解決上海維安公司台灣客戶對於產品參數、規格及零件配置方向或設計等問題，另透過求職網站上招募應用工程師、業務支援工程師、電子工程師等人才。

檢方查出，金熙電子員工薪資、辦公室租金等費用均由上海維安公司支付，楊與旗下員工透過微信群組，將業務推廣狀況回報上海維安公司，使上海維安得以在台違法拓展業務、挖角高科技人才。

楊供稱，他在2025年2月擔任上海維安在台辦公室負責人，月薪3000多美金。檢方估算，楊從2025年4月至今年7月間遭搜索為止，共16個月的薪資至少共4萬8000元美金，為犯罪所得建請依法宣告沒收。

檢方認定，楊涉違反台灣地區與大陸地區人民關係條例未經許可而為業務活動，金熙電子也應依法科以罰金；楊使大陸地區人員得透過在我國非法設立公司，規避審查而誘拉產業人才，研發、生產及銷售半導體相關產品，以欺罔規避審查犯罪手段及犯罪造成我國經濟嚴重損失，建請法院求處有期徒刑1年4月以上。