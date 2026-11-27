新竹縣議員第14選區（山地原住民）候選人Laling Yumin涉嫌以免費餐敘招待選民，換取投票支持。新竹地檢署今天偵查終結，認定候選人與錢姓樁腳為尋求勝選，涉嫌於竹東鎮某餐廳設宴免費招待選民，人均不法利益逾千元；另有6名參與飲宴的選民共8人依法提起公訴，並向法院聲請沒收扣案賄款8000元。

檢方調查指出，候選人Laling Yumin與樁腳錢男為爭取順利當選，9月5日下午5點許，由錢男出面邀集該選區具備投票權的何姓、高姓、朱姓、趙姓等人，連同其餘人士共計12人，前往竹東鎮一家餐廳接受免費飲宴招待。席間，錢男告知由候選人作東，Laling Yumin隨後致詞，請求選民投票支持。

檢方指出，當天餐費1萬2000元及酒水費2200元，分別由Laling Yumin與錢男2人埋單，與會者無須負擔費用。檢方認定，6名選民明知餐敘招待是為換取投票支持，仍接受飲宴招待，依現場12人計算，每人獲得約1183元的不正利益。

檢方認定，Laling Yumin與樁腳錢男涉犯「公職人員選舉罷免法」第99條第1項交付賄賂或不正利益罪，6名選民則涉犯刑法第143條投票受賄罪，均依法提起公訴；另扣案行賄款8000元，已向法院聲請沒收。

新竹地檢署呼籲，選舉應尊重選民自由意志，候選人及競選團隊應以政見爭取支持，切勿以金錢、禮品或其他不正利益換取選票。民眾若發現疑似賄選，可撥打反賄選檢舉專線0800-024-099（接通後按4），共同維護選舉公平。