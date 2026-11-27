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地下匯兌71億元判刑4年半、罰2500萬 嘉檢防逃今發監
台商吳承霖因非法經營國內外匯兌業務，經手金額高達71億餘元，遭判處有期徒刑4年6月、併科罰金2500萬元，沒收犯罪所得4060萬739元，最高法院本月25日駁回上訴確定。嘉義地檢署為防止吳男逃匿，立即啟動防逃機制，指揮司法警察機關嚴密掌握行蹤，吳男今天上午到嘉義地檢署報到，隨即發監執行。
嘉義地檢署表示，吳承霖等人於2017年12月至2019年8月間，共同非法經營國內外匯兌業務，透過賺取匯差、匯率加價及收取外幣手續費等方式牟利，非法匯兌總金額高達71億1544萬2701元，吳男個人犯罪所得4060萬739元，嚴重影響國內金融秩序及政府對資金進出的管制。
全案經台南高分院判處吳承霖有期徒刑4年6月、併科罰金2500萬元，並沒收犯罪所得，最高法院本月25日駁回上訴確定。嘉義地檢署接獲通知後，立即啟動防逃機制，由檢察官指揮轄區司法警察機關密切監控吳男行蹤，並依法送達執行傳票，今天上午吳男到地檢署報到，經檢察官確認身分無誤後發監執行。
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