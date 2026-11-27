新竹某科技公司前副總經理涉嫌協助侄子偽造工作經歷，讓侄子順利錄取高級工程師，並以不實年資取得較高起薪，每月比一般工程師多領2000元。新竹法院日前依共同犯詐欺取財罪，判處叔姪各有期徒刑3月，緩刑2年，並各須向公庫支付5萬元。

判決指出，某科技公司前副總經理因所管理的部門有人力需求，得知侄子當時沒有正職工作，便指示侄子應徵公司高級工程師。但叔姪2人明知侄子未曾任職於叔叔設立及管理的大陸某公司，仍在履歷及人事資料中登載曾任該公司工程師的不實經歷。

侄子將不實工作經歷交給公司人事部門後，由叔叔親自面試，並讓不實經歷留在人事資料中，再將雇用申請表送交相關主管審核。公司因此誤認侄子具有化學材料產業工作經驗，於2020年5月4日聘任為高級工程師職務，起薪4萬元，比一般工程師標準起薪多2000元。

新竹地方法院指出，叔姪2人已與公司達成和解，因此依協商程序判決，各處有期徒刑3月，得易科罰金，均宣告緩刑2年，並須於判決確定後6個月內各支付公庫5萬元。