嘉義地檢署昨天同步偵辦3起現金賄選案，涉嫌買票金額從每票500元至3000元不等，其中嘉義市第一選區某議員候選人的蔡姓樁腳，涉嫌採「先給錢、後告知對象」方式買票，昨天深夜遭法院裁定羈押禁見；另嘉義縣第二選區某議員候選人的82歲陳姓樁腳15萬元交保，鹿草鄉竹山村林姓村長候選人嘉檢聲請羈押。

檢察官張建強指揮嘉義縣調查站、嘉義縣市警察局刑事警察大隊及朴子警分局，查出65歲蔡姓男子為使嘉義市第一選區某議員候選人順利當選，涉嫌今年9月底在嘉義市東區，以每票1000元代價交付現金給選民，直到11月間才告知應支持的特定候選人。

檢察官訊後認蔡男涉犯投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見，嘉義地院昨天深夜11時50分許裁定羈押2月、禁止接見通信及受授物件。

檢察官廖俊豪指揮警調查出，嘉義縣第二選區（民雄、新港）某議員候選人的82歲陳姓樁腳，涉嫌於本月22日在新港鄉以每票500元代價，向選民期約或交付賄款，尋求支持特定候選人。檢方聲押，法院審酌陳男已高齡82歲等因素，裁定15萬元交保。

檢察官周欣潔指揮嘉義縣調查站、水上警分局，查出鹿草鄉竹山村68歲林姓村長候選人，涉嫌委請龔姓樁腳於本月14日至16日間，以每票3000元代價向村民買票。檢察官訊後向法院聲請羈押禁見，因夜間停止訊問，嘉義地院將於今天召開羈押庭。

嘉檢表示，距離投票僅剩1天，查賄團隊仍將與警、調、移民及廉政等機關保持密切聯繫，杜絕金錢、暴力及不法手段介入選舉，呼籲民眾踴躍檢舉賄選。