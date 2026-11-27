健身器材大廠岱宇國際前董事長林英俊與關係人鍾沛宏見公司股票交易量低迷，找作手蘇信華炒作股票獲利約7415萬元，檢方依違反證券交易法高買低賣罪起訴3人。台北地院審理，今判林有期徒刑1年10月，緩刑5年，向公庫支付80萬元，判鍾有期徒刑1年8月，緩刑5年，向公庫支付30萬元，判蘇有期徒刑1年9月，緩刑5年，向公庫支付50萬元。可上訴。

岱宇國際公司以國際貿易起家，是上市體育用品通路。網路資訊顯示，公司經銷網遍布86國，擁有130多家事業夥伴，鎖定國際運動品牌通路，營業範圍包括產品設計、製造及經銷；林英俊辭任岱宇國際公司董事長之後，由長子林佑穎接班。

檢調查出，林英俊自2018年至2019年為了拉抬自家股票，透過鍾沛宏找上股市作手蘇信華謀議，由林出資提供蘇買賣岱宇公司股票以操縱股價，鍾沛宏居中指示回報，若有獲利，由蘇朋分利潤。

檢方查知，林等3人自2018年8月9日起至2019年11月30日止共321個營業日，利用22個證券帳戶連續以高價買入與相對成交方式，操作岱宇公司股價，檢察官認定，3人操作股價獲利7415萬餘元，且於分析期間多次抬高、壓低岱宇公司股價，涉犯證券交易法高買低賣罪。